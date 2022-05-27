تعليم شمال سيناء : 4597 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزارة بالمحافظة حمزة رضوان فى تصريح صحفى، إن الطلاب موزعين على 26 لجنة إمتحانية، مشيرًا إلى أن لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب حيث تم تطهيرها وتعقيمها، مؤكدا على أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ستبدأ غدا، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو المقبل.
وأشار رضوان إلى جاهزية جميع المدارس الفنية بالمحافظة لاستقبال الإمتحانات للدور الأول للدبلومات الفنية المختلفة للعام الدراسى الجارى "صناعى ، زراعى ، تجارى ، وفندقى" نظام الثلاث والخمس سنوات.
وأكد وكيل الوزارة تكافل كل الجهود والتنسيق وتفعيل البروتوكولات مع مديريات: الأمن والصحة والكهرباء ومرفق المياه والتليفونات، وهيئة الإسعاف والطوارئ خلال فترة الامتحانات النظرية لخدمة العملية الامتحانية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.
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