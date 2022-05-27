إغلاق 9 كيانات تعليمية وهمية بمحافظة الشرقية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة 9 من الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أنه صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، منوها أن هذه اللجنة نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس"، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.