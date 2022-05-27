الإمام الطيب: العراق بلد عزيز على قلوب العرب جميعا

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن العراق بلد عزيز على قلوب العرب جميعًا، والتاريخ يشهد بما للعراق من تأثير ومكانة دينية وتعليمية فى المنطقة.





وأضاف شيخ الأزهر- خلال استقباله وفدًا عراقيًّا برئاسة الشيخ حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق- إن الأزهر يرحب دائمًا بكل علماء العراق وأهله ومسؤوليه، ويسعد باستقبال أبناء العراق فى جامعة الأزهر، ولن يدخر جهدًا فى خدمة العلم وقضايا الأمة وفتح باب التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات العلمية والدينية فى العراق، لما لعلماء الدين من أهمية ودور بارز فى خدمة المجتمعات وأمن الدول واستقرارها. من جانبه، عبر رئيس الوفد العراقى عن تقديره الكبير لما يقوم به الإمام الأكبر من جهود على رأس المؤسسة الأزهرية التى هى مؤسسة لكل المسلمين فى العالم، ولها دورها الرائد فى خدمة قضايا الدين والسلام، مؤكدين حرصهم على التعاون مع مشيخة الأزهر وحرص علماء العراق على افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى العراق، وتسهيل مهمة طلاب العراق الدارسين والراغبين فى الدراسة بالأزهر.

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