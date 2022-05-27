شركات السياحة: لن يسمح بالدخول للحرم إلا لمن لديه تأشيرة حج

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر قناة dmc، مساء الجمعة، أن أسعار الحج قد تصل إلى نصف مليون جنيه، حسب الخدمات والمميزات المقدمة من شركة للسياحة، بناء على سرعة الذهاب والعودة وخدمة من البيت إلى البيت.
وأوضح أن السعودية ستطبق على جميع الحجاج تطبيق "شعائر"، وهو أبليكشن وبادج للمواطن وعليه صورته، وفيه كل التفاصيل الصحية للحاج ومكان السكن، متابعا: "لن يسمح بالدخول للحرم إلا لمن لديه تأشيرة حج".
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