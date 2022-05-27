بسبب امتحانات الدبلومات والثانوية.. تعديل موعد قيام قطار أسوان - إدفو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تعديل ميعاد قطار 753 ركاب أسوان - إدفو ليصبح موعد قيامه من محطة أسوان الساعة 5:55 صباحا بدلا من 6:10 ليتناسب مع مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من يوم 28-5-2022.





وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، يأتى تعديل موعد القطار، فى إطار التعاون بين الهيئة ومحافظة أسوان لاتمام امتحانات الدبلومات الفنية. من المقرر استمرار تلك المواعيد حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

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