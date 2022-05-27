الأوقاف: لا علاقة لأى من العاملين بمسجد المواصلة بمشادة اليوم

جدة - نرمين السيد - وبالبحث تبين أن الشخص الذى ظهر فى أحد الفيديوهات وهو سليم كامل منتصر أبو زيد بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، والمشادة كانت بينه وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، مما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى.

وأوضح أنه تم الصلح بينهما، وقضيت صلاة الجمعة على خير، ولا علاقة لأى من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.