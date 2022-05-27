جدة - نرمين السيد - وبالبحث تبين أن الشخص الذى ظهر فى أحد الفيديوهات وهو سليم كامل منتصر أبو زيد بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، والمشادة كانت بينه وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، مما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى.
وأوضح أنه تم الصلح بينهما، وقضيت صلاة الجمعة على خير، ولا علاقة لأى من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: لا علاقة لأى من العاملين بمسجد المواصلة بمشادة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.