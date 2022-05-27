انت الان تتابع تفاصيل خبر «عمرة».. دنيا عبد العزيز تكشف عن تفاصيل شهر العسل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /700407/عمرة-دنيا-عبد-العزيز-تكشف-عن-تفاصيل-شهر-العسل

كشفت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز عن تفاصيل شهر العسل المقرر أن تقضيه بعد حفل زفافها، مشيرة إلى أن أول سفرية لها بعد الزواج ستكون عمرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شهر العسل الخاص بالفنانة دنيا عبد العزيز.

دنيا عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة بعد حفل زفافها

وقالت دنيا عبد العزيز في تصريحات لـ at بالعربي: "بعد الزواج أول سفرية عاوزة أسافرها لما أخلص الفرح وشغلي في المسرح وهو يخلص شغله هي سفرية العمرة، ده شهر العسل بتاعي قبل أي حاجة، عشان أرتاح نفسيًا".

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها بمدينة نويبع جنوب سيناء، حيث يقام حفل الزفاف نهاراً على البحر، بحضور عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه.

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بحنتها يوم الأحد الماضى، وسط عائلتها وعدد من صديقاتها، ونشرت دنيا عبد العزيز صور من الاحتفال، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت دنيا مرتدية فستان أبيض قصير، ومن المقرر أن تحتفل دنيا عبد العزيز بحفل زفافها الأسبوع المقبل.

دنيا عبد العزيز تتألق في رمضان 2022

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.