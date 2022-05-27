شركات السياحة: أسعار الحج تتراوح ما بين 82 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن شركة مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج هذا العام لتبدأ من 17 ألف جنيه، وتزيد ألف جنيه حال ذهاب الحاج إلى المدينة المنورة، وهناك زيادة حال السفر فى فترات الذروة من 1 إلى 4 ذو الحجة.





وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر قناة dmc، مساء الجمعة، أن أسعار الحج تتراوح ما بين 82 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه حسب الإقامة والخدمات المقدمة. وأوضح أن الجديد المقدم للحجاج هذا العام هو البعد الصحى والاحترازى والذى يأخذ فى الاعتبار من جانب مصر أو السعودية، إضافة إلى الاستخدام المطلق للتحول الرقمى، حيث وافق مجلس النواب مؤخرا على بوابة الحج.

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