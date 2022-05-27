وزيرة التضامن تزور مصابى حريق دار الأيتام

جدة - نرمين السيد - زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مصابى الحريق الذى نشب صباح اليوم الجمعة، فى دار أيتام "النجاح والتوفيق" بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة والذين تم نقلهم إلى مستشفى الهرم للوقوف على حالتهم الصحية وتلقى الرعاية اللازمة.





واطمئنت القباج، على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصابين، موجهة الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الهرم على تقديهم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول حتى الشفاء. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بسرعة نقل الفتيات إلى مستشفى الهرم من أجل الاطمئنان على صحتهن وتوفير أوجه الرعاية لهن، بالإضافة إلى نقل باقى الفتيات المتواجدات بالدار إلى دار أخرى. كما وجهت القباج، خالص الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم وتعاملهم السريع مع الحريق الذى نشب جراء حدوث ماس كهربائى نشب فى أحد مكونات الدار أدى إلى اندلاع الحريق، ونجاحهم فى السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى أرواح الفتيات.

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