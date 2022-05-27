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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /700408/عميلة-بنك-المصرف-المتحد -تنتقد-شروط-تعجيزية -على-التمويل-العقاري

انتقدت عميلة بنك المصرف المتحد أدائه في التقديم على مبادرة التمويل العقاري، مستنكرة تعامل موظفة بنك المصرف المتحد معها وتلبية احتياجاتها، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك المصرف المتحد عن الخدمات المقدمة.

شكاوي عملاء بنك المصرف المتحد

قالت عميلة بنك المصرف المتحد عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"؛ :أخدت خطوة النهاردة وروحت المصرف المتحد بعد ما اتحولنا عليه من شهر ونص الموظفة بتتعامل وكأنها من طبقة أعلي".

وأضافت: "رافضين تمامًا غير بوجود كشف حساب من ست شهور وشهادة المحاسب القانوني لا أهمية لها". وتابعت: "أقولها أنا صيدلانية حكومي ومرتبي بييجي على البنك تقولي كام لازم يكون أزيد من سبعة تخيلوا موظف حكومي وهيقبض فوق السبعة آلاف".

واستكملت "أقولها تمام بشتغل في صيدلية تقولي لا لازم الراتب يكون بيتحول برضو على بنك المصرف المتحد هل ده أصلا كلام يعقل وليه الشروط التعجيزية".