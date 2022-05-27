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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /700405/وفد-زراعة-البرلمان-يستمع-لمشكلات-الثروة-الحيوانية-بمركز-النجيلة-بحضور-محافظ-مطروح-والحصرى-يعلن-دعم-اللجنة-لهم

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى الذى يزور محافظة مطروح ومدينة سيوة، إلي أهالى مركز النجيلة وعدد من المناطق المجاورة حول المشكلات التى تواجههم في قطاع الثروة الحيوانية.

جاذ ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى نظمه النائب حسن أبو قديرة وكيل لجنة الزراعة والرى بالتنسيق مع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واستعرض الأهالي من المربين مشكلات ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والمحصنات، لاسيما في ظل التحديات العالمية حاليا، بالإضافة إلي مشكلات نقص المياه المطلوبة للرعى.

وطالب المربين، بإنشاء إدارة للمراعى علي مستوى الجمهورية، كما طالبوا بتوفير تقاوى الشعير بأسعار مخفضة من أجل التوسع في زراعته كبديل للأعلاف ، وكذلك الاسراع في تطبيق التجارب البحثية الناجحة فيما مجال التقاوى الجديدة الأكثر انتاجا.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، إهتمام اللجنة ودعمها الكامل لأهالي مطروح والعمل علي تذليل كافة المعوقات التى تواجههم في الإنتاج الحيوانى والزراعى بما يهدف في النهاية إلي زيادة حجم الإنتاج والتنمية في بلادنا ، لاسيما في ظل التحديات العالمية الأخيرة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ما وجه به الرئيس السيسي مؤخرا بشأن التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى في ظل التحديات الأخيرة يفرض علينا الاهتمام بالزراعة وهو ما من شأنه زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى وأيضا زيادة الصادرات

وأشار إلي أن تلك التحديات تحتم علينا أيضا تعظيم دور مراكز البحوث في إستنباط بذور وسلالات حيوانية تساعد في زيادة الإنتاج

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التنسيق الكامل مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب للعمل علي حل مختلف المشكلات التى تواجه المزارعين والمربين،

وأكد المحافظ ضرورة زيادة مخصصات صندوق دعم المربين بالمحافظة، حتى يتمكن من القيام بدوره في دعم المربين.

وعقب النائب هشام الحصرى، باقتراحه إنشاء فرع للبنك الزراعى المصرى، بمركز النجيلة حتى يتمكن المزارعين والمربين من الاستفادة من مبادرات الدولة التى تتم من خلال البنك الزراعى سواء في دعم المربين أو المزارعين مثل نظام الرى الحديث

وأيده في ذلك النائب عادل يونس حماد، عضو لجنة الزراعة، موضحا أهمية تلك المبادرات التى يقوم بها البنك الزراعى في دعم المزارعين بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تساعد المزارعين علي التطوير و التوسع وزيادة الإنتاج بدون تحمل المزارعين أعباء مالية كبيرة.

وأكد النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تواجه المربين والمزارعين، لاسيما وأن هناك مربين يتعرضون لخسائر كبيرة حاليا بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأشار أيضا إلي ضرورة حل مشكلات المياة الجوفية.

وأيده النائب حسن أبو قديرة، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مؤكدا أهمية تشجيع المربين والمزارعين علي زيادة الإنتاج في هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات صعبة، موضحا أن حل تلك المشكلات يتماشى مع سياسة الرئيس السيسي بدعم الإنتاج المحلي.