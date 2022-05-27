حياة كريمة.. تنظيم قوافل تعليمية بمحافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف والكنيسة، برنامج القوافل التعليمية فى المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة القسم العلمى والأدبى، بحضور خبراء من وزارة التربية والتعليم وذلك بمركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر خلال يومى 26 و27 مايو الجارى.





وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان اليوم الجمعة، أن برنامج القوافل التعليمية هو أحد أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى تنال إعجاب وإقبال المشاركين.

ويتم تنفيذ القوافل التعليمية بإدارة إسنا بقاعة مركز شباب السلام للقسم العلمى وجمعية حفظ القرآن الكريم للقسم الأدبى ومركز أرمنت بنادى الشبان المسلمين للقسم العلمى ونادى المعلمين للقسم الأدبى، وحضر اليوم الأول بمركز أرمنت 900 طالب من طلاب الثانوية العامة للقسمين العلمى والأدبى كما تقدم 1500 طالب بمركز إسنا لحضور المراجعات النهائية للثانوية العامة.

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أن منطقة الأقصر الأزهرية، عقدت لجنة للاستلام المبدئى لمعهد الرياينة الابتدائى، استعدادا لدخوله الخدمة واستقبال الطلاب خلال العام الدراسى المقبل، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية فى ظل قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضح الدكتور خليفة إبراهيم، أن المعهد يتكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، موجها الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة فى الإدارة العامة لصيانة المبانى والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، والإدارة العامة للأجهزة والإتصالات على المجهود المبذول خلال عملية الانشاء.