دوت الخليج يرصد عودة المقارئ بمساجد الجيزة لتشمل الأئمة والمصلين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محسن السيد، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بأوقاف الجيزة، إن المقرأة حاليا تعد سابقة تاريخية من نوعها فى مصر، مشيرا إلى أن المقارئ قبل التوقف بسبب كورونا، كانت المقارئ تقتصر على الأئمة والأعضاء الرسميين فقط. وتابع: "لكن بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تم افتتاح 15 مقرأة جديدة للجمهور على مستوى محافظة الجيزة"، مشيرا إلى أن هناك ترحيبا وإقبالا شديدا لها من قبل الجمهور.

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