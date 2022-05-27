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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700401/Vodafone-فودافون-توضح-طريقة-لمعرفة-الخدمات-المشترك-فيها

تقدم شركة Vodafone فودافون العديد من الخدمات الترفيهي والخدمية لدعم عملائها على مستوي الجمهورية، خاصة أن شركة فودافون تمتلك شريحة كبيرة من العملاء، ويرصد دوت الخليج تفاصيل خدمات فودافون وكيفية الاشتراك فيها أو وقفها.

خدمات فودافون

تقدم فودافون Vodafone خدمات الترفيه والمعرفة من لحظات الصلاة والأبراج حول أخبار العالم أو الأخبار الرياضية المحلية الدوري المصري والمجلات العالمية.

Vodafone فودافون

إليكم طريقة لمعرفة الخدمات المشترك فيها من شركة فودافون Vodafone من خلال الآتي:

- الاتصال على رقم خدمة الدعوة 9999.

- اتباع تعليمات المكالمة الصوتية بعد المكالمة.

- من داخل صوتك للدعوة اختيار الخدمة التي ترغب في الاشتراك في فودافون

- بعد الضغط على عدد من الأرقام فى هذه الخدمة من خلال المكالمات الصوتية الآلي.

- يتم ارسال رسالة تأكيد الاشتراك بنجاح سيتم في هذه الخدمة من شركة فودافون.