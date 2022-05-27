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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700397/عروض-اتصالات-مصر-مكالمات-ونت-تبدأ-من -25-جنيه

ينشر دوت الخليج عروض اتصالات مصر مكالمات بناءً على تساؤلات الكثير من رواد الوشيال ميديا عن باقات اتصالات مصر للمكالمات والإنترنت، ولعل من أشهر عروض اتصالات مصر التى لاقت استحسان العملاء أنظمة حكاية ميكس.

عروض اتصالات نت ومكالمات

إليكم كافة التفاصيل عن أنظمة حكاية ميكس المناسب لمختلف الفئات من عملاء اتصالات مصر، وكيفية الاشتراك فيه، على النحو التالي:

- باقات اتصالات مكالمات 25 حكاية ميكس 25 تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 25 جنيه توفر 500 ميكس وهم عدد الميكسات الأساسية، و200 ميكس للواتس أب، والدقيقة والرسالة لأرقام اتصالات و الميجابايت داخل الباقة بـ 1ميكس بينما لباقي الشبكاتوالأرضي بـ 5 ميكس، وتستطيعون الاشتراك في هذا النظام عن طريق الكود #25*689*.

- حكاية ميكس 35 بـ 35 جنيه، وتستمتع ب850 ميكس وهم عدد الميكسات الأساسية، والدقيقة والرسالة لأرقام اتصالات والميجابايت داخل الباقة ب1ميكس بينما لباقي الشبكات والأرضي بـ 5 ميكس، وتستطيعون الاشتراك في هذا النظام عن طريق الكود #35*689*.

- حكاية ميكس 50 بـ 50جنيه، وتستمتع ب1400 ميكس وهم عدد الميكسات الأساسية، والدقيقة والرسالة لأرقام اتصالات والميجابايت داخل الباقة بـ 1ميكس بينما لباقي الشبكات والأرضي بـ 5 ميكس، الكود للاشتراك #50*689*.

- حكاية ميكس 70 بـ 70جنيه، توفر 2200 ميكس وهم عدد الميكسات الأساسية، والدقيقة والرسالة لأرقام اتصالات والميجابايت داخل الباقة بـ 1ميكس بينما لباقي الشبكاتوالأرضي بـ 5 ميكس، الكود للاشتراك #70*689*.