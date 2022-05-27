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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700390/أول-ظهور-لـ-دنيا-عبد-العزيز-وزوجها-من-حفل-زفافهما-صور

دوت الخليج يرصد الظهور الأولى للفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها من حفل زفافهما.

دنيا عبد العزيز من حفل زفافها

وظهرت دنيا عبد العزيز من حفل الزفاف بفستان بيج اللون مزود بتول من الخلف من تصميم هاني البحيري وعلى رأسها طرحة ملفوفة من الأمام، فيما ظهر زوجها ببدلة من ذات اللون وشعر طويل وهما يرقصان.

أبرز الحضور بحفل زفاف دنيا عبد العزيز

وحرص على الحضور نخبة من الفنانين أبرزهم:ميدو عادل ومي نور الشريف والراقصة دينا لإحياء الحفل.

واحتفل دنيا بحنتها الأحد الماضي، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، كما نشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض قصير.

دنيا عبد العزيز تتألق في المداح

وشاركت مؤخرًا دنيا في مسلسل "المداح 2" ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة كل من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

كانت احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعيد ميلاد زوجها مصطفى كامل، قبل أيام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهم، ورسالة رومانسية.

وكانت ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، في حفل عقد قرانها، بإطلالتين مختلفتين، عما بدت في من قبل، الأولى بفستان زفاف أبيض «أوف شولدر» مصمم من «الريش»، مرتدية طرحة زفاف طويلة، مع وضعها ماكياج بسيط، واعتمدت تسريحة الشعر الإنسيابي، فيما كانت الإطلالة الثانية بفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بفستان سيلفر مرصع بالألماس، بأكمام، مرصفعة أيضًا بالفصوص، مع طرحة زفاف لامعة، تميز بكونه قصير ومكشوف من جانبي البطن.