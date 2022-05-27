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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700403/قروض-بنك-القاهرة-2022-على-المشروعات-الصغيرة-الشروط-والمستندات-المطلوبة

ينشر دوت الخليج تفاصيل قروض بنك القاهرة 2022 على المشروعات الصغيرة والأورق المطلوبة للتقديم، بعد تساؤلات العديد من عملاء بنك القاهرة في ضوء قلقهم من قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة فتجدد البجث عن فوائد بنك القاهرة على القروض وكيفية الحصول عليها

شروط قرض المشروعات الصغيرة للأفراد

- يكون مصري الجنسية.

- أن يكون التوقيع على عقد القرض من العميل ولا يجوز التوقيع من وكيل أو نائب عنه.

- يجوز منح احد الشركاء فى شركة بشرط ان يكون له حق التوقيع والاقتراض عن الشركة.

- يجب أن يكون العميل أو الضامن أو أحدھما لا يجھل القراءة والكتابة.

- أن لا يكون العميل ضامنا لعميل أخر حاصل على قرض وعدم وجود ضمانه تبادلية.

- الحد الأدنى لبدء النشاط سنه لأصحاب المشروعات التي تزاول أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية واصحاب المهن الحرة فيما عدا أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى والسمكي.

تفاصيل قرض بنك القاهرة

- مدة القرض من 6 شهور الى 36 شهر.

- الحد الادنى لمبلغ القرض 5.000 والحد الأقصى 100.000 جم.

- الفائدة 29 % متناقصة.

شرائح قروض بنك القاهرة

القرض ينقسم الى شرائح تمويل (أنشطة رسمية وغير رسمية)

أصحاب الانشطه الغير رسمية:

* الشريحة الأولى 5 آلاف الى 20 ألف جم.

* الشريحة الثانية حتى أقل من 30 ألف جم.

* الشريحة الثالثة حتى 100 ألف جم.

أصحاب الأنشطة الرسمية :

* الشريحة الأولى من 30 ألف حتى 50 ألف جم.

*الشريحة الثانية حتى 75 ألف جم.

*الشريحة الثالثة حتى 100 الف جم

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك القاهرة

- صورة بطاقة الرقم القومى (سارية) للمقترض وللضامن.

- إيصال مرافق حديث ( 3شهور على الاكثر) للعميل و الضامن لمحل النشاط أو السكن( كهرباء أو غاز ... ألخ ).

- في حالة أن عداد الكهرباء يتم شحنه بكروت شحن يتم الاكتفاء بمقايسة تركيب العداد في بداية التعامل ثم استيفاء أخر بيان سداد قيمة شحن العداد.

- صورة من عقد ايجار أو تمليك محل النشاط أو السكن.

- مستخرج حديث من السجل التجارى : الأنشطة الغير رسمية (ان وجد) ولابد من تقديمه للأنشطة الرسمية

- البطاقة الضريبية : الأنشطة الغير رسمية (ان وجد) ولابد من تقديمه للانشطة الرسمية.

بذلك يكون قد انتهت كافة التفاصيل عن قرض بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة وكيفية الحصول عليه.