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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700396/بنك-الإسكندرية-يكشف-تفاصيل -فتح-حساب-توفير-للأفراد-والفوائد-عليه

كشف بنك الإسكندرية عن تفاصيل فتح حساب توفير للأفراد والحد الادني لاحتساب فوائد بنك الإسكندرية على حسابات التوفير وطريقة التقديم عليه والشرائح المتاحة، كافة الإجراءات يستعرضها 00000 في هذا الموضوع.

فوائد حساب توفير بنك الإسكندرية - من صفر إلى اقل من 1000 جنيه بلا فوائد. - من 1000 جنيه إلى اقل من 10,000 جنيه بـ 2.00%. - من 10,000 جنيه إلى اقل من 100,000 جنيه بـ 2.25%. - من 100,000 جنيه إلى اقل من 300,000 جنيه بـ 2.75%. - من 300,000 جنيه إلى أقل من مليون جنيه بـ 3.00%. - من مليون جنيه إلى اقل من 2,500,000 جنيه بـ 3.50%. - أعلى من 2,500,000 جنيه بـ 5.00%. المصاريف لفتح حساب بنك الإسكندرية 50 جنيه مصاريف فتح الحساب 35 جنية ربع سنويا ( كل 3 شهور ). مصاريف تشغيل الحساب المصاريف بالعملات الأخرى (باليورو والدولار و الجنية الإسترليني ). الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الإسكندرية - بطاقه شخصية سارية اصل و صورة. - صوره من جواز السفر للاجانب بشرط الإقامة. - التقديم في فروع بنك الإسكندرية.

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