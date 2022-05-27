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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700395/قفزة-أرباح-بنك-التعمير-والإسكان-خلال-2022-وصلت-لـ-640-مليون-جنيه

قفزت أرباح بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من عام 2022 لتحقق 640 مليون جنيه بعد خصم المخصصات والضرائب حتى 31 مارس 2022 مما يشير إلى نمو أرباح بنك التعمير والإسكان حتى 3.2% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يكشف على النجاح الذي حققه بنك التعمير والإسكان خلال نشاط عمله، ويقدم دوت الخليج التفاصيل حسب تصريحات حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب.

بنك التعمير والإسكان

حقق بنك التعمير والإسكان إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022، مقابل 814 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%.

ومن جانبه قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الاستمرار في تطبيق خطته التوسعية على المستوىين الجغرافي وتطوير الأعمال.

ويجدر الإشارة إلى أن ضخ بنك التعمير والإسكان استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مما ساهم في سرعة تنفيذ البنك لخطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عززت من تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.

أرباح بنك التعمير والإسكان

وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان قوة مركزه المالي، حيث أرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.