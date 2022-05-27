عاجل- وزيرة التضامن توجه بتوفير أفضل الرعاية لمصابى حريق دار الأيتام

جدة - نرمين السيد - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مع أحمد راشد محافظ الجيزة، حادث الحريق الذى نشب صباح اليوم الجمعة، فى دار أيتام "النجاح والتوفيق" بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة، جراء حدوث ماس كهربائى نشب فى أحد مكونات الدار، أدى إلى اندلاع الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على الموقف.





ووجهت القباج، بحسب بيان للوزارة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة بسرعة نقل الفتيات إلى مستشفى الهرم من أجل الاطمئنان على صحتهن وتوفير جميع أوجه الرعاية لهن، بالإضافة إلى نقل باقى الفتيات المتواجدات بالدار إلى دار أخرى. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، خالص الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم وتعاملهم السريع مع الحريق الذى نشب، وهو ما أدى إلى السيطرة عليه دون وقوع خسائر فى أرواح الفتيات.

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