غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن 17 ألفا و853 طالبا وطالبة يؤدون، غدا السبت، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022، وذلك داخل 81 لجنة على مستوى المحافظة.





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