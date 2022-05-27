محافظ مطروح يوجه بتسيير 3 أتوبيسات لنقل مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، تسيير 3 أتوبيسات من مشروع نقل الركاب بالمحافظة، لنقل مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية من أمام مبنى مديرية التربية والتعليم، فى السادسة صباحا إلى لجان الامتحانات بالضبعة وبرانى والنجيلة.





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