سفارة مصر ببوخارست تشارك فى الاحتفال بيوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - شاركت السفارة المصرية ببوخارست، فى احتفالية يوم إفريقيا، والتى أقامتها مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين فى بوخارست بالتعاون مع وزارة الخارجية الرومانية، وحضرها عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى فى رومانيا، والشخصيات السياسية والثقافية البارزة.





وشهد حفل الافتتاح العديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الثقافة والتقاليد الإفريقية، وحرص مؤيد الضلعى، سفير مصر فى رومانيا، على أن تكون مشاركة السفارة المصرية فاعلة فى الاحتفالية، بداية من مرحلة الإعداد والتنسيق مع نظرائها من السفارات الإفريقية الأخرى فى بلجراد على مدار الشهرين الماضيين، وانتهاء بمساهمة السفارة فى تقديم عدد من المقتنيات والمعروضات والأطعمة التى تعبر عن الثقافة المصرية للزائرين خلال الاحتفالية. كما تم التأكيد خلال البيان الذى أعدته المجموعة الإفريقية بهذه المناسبة على أهمية تعزيز الصمود لتحقيق الأمن الغذائى فى إفريقيا، وتم توجيه الشكر لحكومة وشعب رومانيا على الدعم الذى قدم للدول الإفريقية من خلال تسهيل عملية إجلاء المواطنين الأفارقة عبر أراضيها فى أعقاب الأزمة فى أوكرانيا.

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