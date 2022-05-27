أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 40.41 فدان بناحية جرزا ـ بالعياط، بمحافظة الجيزة، من الأراضى المملوكة للدولة لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مجمع مجازر آلية، وذلك فى إطار السعى لتطوير مجازر اللحوم خارج الكتلة السكنية، وتزويدها بتقنيات حديثة، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"، فى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض، لتصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، مع إضافة كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين ببعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما عدا الجامعات الواقعة فى نطاق القاهرة، كما تم اعتماد محضر اجتماعات رقم 52 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022، بشأن عدد من التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.







كما تضمنت القرارات أيضا، كما جاء بالتقرير، الموافقة على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم فى تخصيص الوحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، للحالات المرضية وذوى الإعاقة، أو الذين يعولون ذوى الإعاقة، وذلك من الدور الأخير إلى الدور الأرضى والعكس، أو من الدور المتكرر إلى الدور الأرضى فقط وليس العكس، وكذلك اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2022، لعدد 22 تسوية، وكذلك الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم الفنى، بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل الأفرع الخمسة الخاصة بـ "مدارس النيل المصرية الدولية"، بالعبور، وأكتوبر، وقنا، والمنيا، وبورسعيد، لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2022 وينتهى فى 30 يونيو 2023، فى حين تمت الموافقة على قيام شركة " كونكو للتكنولوجيا" (شركة مصرية مساهمة، و85% من رأس المال لأجانب) بحجز 19 وحدة صناعية بمجمع بياض العرب بمحافظة بنى سويف بإجمالى مساحة 10260م2 بنظام الإيجار؛ وذلك لإقامة نشاط إنتاج أجهزة كهربائية متنوعة وهواتف محمولة، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 67,85 فدان، تعادل 285032 م2، من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، حيث سلم دعوة للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العربى البرازيلى المقرر عقده يوليو القادم برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، وذلك بحضور رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وأمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، فضلا عن اجتماع مع رؤساء ومسئولى المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية فى حجم الصادرات المصرية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الخطوات المتخذة فى ملف تعزيز التعاون المشترك فى قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادى" فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ورئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادى.

واستكمالا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء، أبرز التقرير أنه تم عقد اجتماع لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتى ستعرض على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعى، وذلك بحضور وزراء التخطيط، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها بشأن أحد المشروعات السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية، والشريك التنفيذى للشركة، بالإضافة إلى اجتماع لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقارى فى مصر، حيث وجه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقارى، وذلك بحضور وزيرى العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ومرض "جدرى القرود"، بجانب اجتماع مع مسئولى شركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية " التابعة لشركة "اوتسوكا اليابانية"، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس الشركة، ومدير منطقة الشرق الأوسط للشركة، والرئيس التنفيذى لشركة "مصر أوتسوكا"، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماع، فى حين شارك سيادته فى اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث قال إن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة مع توفير حزمة حوافز استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، فضلا عن اجتماع لمتابعة خطط التوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، حيث أشار إلى أن الحكومة تحرص على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والاسكان، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

كما شملت اجتماعات رئيس الوزراء، اجتماعا مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين، بجانب اجتماع لاستعراض نتائج دراسة تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى، بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومستشار أول وزير قطاع الأعمال العام

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية، حيث كلف بموافاته بمحضر اجتماع كل محافظ الدورى مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور مديرى المديريات، على أن يتضمن موقف ما يعرضه النواب وموقف التعامل مع هذه الطلبات، فضلا عن التعقيب على مداخلات ممثلى الشركات الأمريكية خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصرى-الأمريكى، حيث أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التى تزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تمس مصالح المواطنين، حيث أكد أن الحكومة حريصة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن هذا اللقاء فرصة جيدة لمناقشة تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتخطيط، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن"، بالإضافة إلى لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توريد القمح المحلى من المزارعين، والاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية، حيث أكد أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.