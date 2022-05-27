«القومى للحضارة» ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور، معربا عن سعادته بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والمركز الحضارى بها، مؤكدا على الدور التنويرى والثقافى الذى تلعبه المكتبة للمجتمع المصرى بجميع فئاته وطوائفه.

وتحدث فى كلمته عن المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية وحضارية تعمل على نشر الوعى الثقافى والسياحى لجميع المواطنين بجميع فئاته، وأنه بعد مرور عام على إفتتاحه أصبح نقطة التقاء لكل المهتمين بالحضارة المصرية والآثار والثقافة.

كما أبدى استعداد المتحف على التعاون مع كل الجهات التى من شأنها العمل على النهوض بالوعى الأثرى والثقافى للمجتمع والتعريف بالحضارة المصرية العريقة.

وخلال الندوة تم عقد جلسة نقاشية عن الرؤى المختلفة للمتاحف المصرية الكبرى فى القرن الحادى والعشرين أدارها الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

كما ألقى الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، كلمة أشاد فيها بالمتحف القومى للحضارة المصرية واصفا إياه بالصرح العظيم، مشيرا إلى التعاون الوثيق والدائم بين مكتبة الاسكندرية ووزارة السياحة والآثار، كما وجه الشكر للدكتور أحمد غنيم والعاملين بالمتحف على ما تم إنجازه من مشاريع للحفاظ على الهوية المصرية.

وألقت سماء مصطفى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، كلمة وجهت فيها الشكر للمتحف لاستضافة تلك الندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، بمشاركة العديد من المؤسسات المختلفة لمناقشة التحديات التى تواجه المتاحف ودورها كمؤسسات تعمل على خدمة المجتمع.

كما ألقى الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، محاضرة عن المتحف المصرى الكبير وآخر مستجدات العمل به استعدادا لافتتاحه، وتحدث أيضا عن رؤية المتحف الكبير ودروه المجتمعى.

وشارك الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف، بمحاضرة أشار فيها إلى قوة المتاحف النوعية بالتغير المناخى وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر COP27 فى نوفمبر المقبل، حيث ناقش خلالها كيفية إعداد مشروع عن المتاحف والتغير المناخى وزيادة وعى الجمهور والعاملين بالمتاحف، كما أشاد بسعى المتحف القومى للحضارة المصرية على أن يكون ضمن المتاحف الخضراء.

وقدم سيد أبوالفضل المشرف على الشؤون الأثرية بمتحف القومى للحضارة المصرية، محاضرة عن المتحف والتنمية المستدامة حيث قدم نبذة مختصرة عن المتحف وما يحتويه من قاعات وكنوز أثرية من مختلف العصور، وتحدث أيضا عن إمكانياته والخدمات المقدمة لخدمة الزائرين وأحدث تقنيات العرض المتحفى، كما تطرق إلى إفتتاح قاعة النسيج المصرى فى إبريل الماضى للاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف، والتى تحتوى على 650 قطعة أثرية تدل على مهارة الفنان المصرى فى صناعة النسيج والرؤية الجديدة للعرض المتحفى ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

وفى الختام ألقت أميرة صديق مدير مشروع مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمكتبة الإسكندرية، محاضرة عن مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، وقصة نجاح تضافر جهود المؤسسات الوطنية والدولية، ومساهمة المركز فى إعداد الأفلام الوثائقية للمتحف القومى للحضارة المصرية بشكل خاص.

وبعد انتهاء الندوة أجرى الحضور جولة داخل قاعات المتحف اصطحبهم فيها محروس الصناديدى مشرف قاعة النسيج.