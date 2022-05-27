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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 05:54 مساءً - محمد السيد - /700391/الكاتب-الصحفي-أتـو-عامر-يتحدث-عن-أشهر-الثقافات-والعادات-في-السودان-ويؤكد-الكرم-عادة-متوارثة

تحدث الكاتب الصحفي السوداني ، أتو عامر ، عن الثقافة القبلية التى يشتهر بها المجتمع السودانى، وكيف هى مقسمة، مؤكدا أن القبائل السودانية كثيرة ولكل قبيلة ثقافة وعادات وتقاليد قد تختلف أحياناً وأخرى تفناء أحياناً نتيجة للتداخل والتزاوج والتصاهر فيما بينها، موضحا أن السودان بها (570) قبيلة وما يقارب(57) مجموعة عرقية و(114) لغة مكتوبة وغير مكتوبة.

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وأوضح الكاتب الصحفي أتو عامر، خلال حوار له في برنامج "على الأصل دور" المذاع على قناة النيل الثقافية ، أن لكل قبيلة لهجة تميزها عن الأخري، لكن عند الإستماع إليها هي مألوفة وواضحة لكل بقية القبائل الأخرى فمثلاً لهجة أهل دارفور واضحة.. ولهجة كردفان لها مفردات معينة... وأهل الجزيرة لهم لهجة مميزة... وأهل الشرق تتميز لهجاتهم بمفردات خاصة... وأهل الشمال لديهم مفردات تميزهم... لكن كل هذه اللهجات يستمع إليها اي سوداني يفهمها تلقائيا بلا تردد... هذا على صعيد اللهجات أما فيما يختص باللغات لايفهما إلا أفراد القبيلة فقط أو المجموعة اللغوية للقبيلة. علي سبيل المثال: عند أهل جبال النوبة (10) مجموعات لغوية تتحدث كل مجموعة فيما بينها. أما اذا جاز سؤالك عن أبرز اللغات. هي لغة النوبة، الدناقلة، المحس، الحلفاويين، البحا، الفور، زغاوة، مساليت، داجو، ميدوب، تاما، فلاتة، فونج، أنقسنا، قمز.

الكاتب الصحفي أتــو عامر يتحدث عن أشهر الثقافات والعادات في السودان... ويؤكد: الكرم عادة متوارثة

وعن أثر نهر النيل فى ثقافة السودان، أوضح أتو عامر ، أنه من الآثار الثقافية للنيل، والتي تتجسد في مناسبات الأفراح والختان والذهاب بالعريس والعروس للنيل وقطع جزوع النخيل بغرض مباركة الزواج وتكلله بالسعادة...ومن الثقافات المكتسبة من النيل صناعة المراكب وصيد الأسماك..وزراعة الجروف...ونظم أغاني الطمبور.

أبرز العادات والتقاليد الموجودة عند معظم القبائل السودانية

وتطرق اتو عامر، إلى أبرز العادات والتقاليد التي لازالت موجودة عند معظم القبائل السودانية هي طقوس الزواج ابتداءاً من الخطوبة. ثم عقد القران، ثم الزواج وهنا يأتي تطبيق التقاليد والطقوس تبدأ بالحناء للعروسين. ثم الجرتق، ثم الضريرة، ووضع الهلال علي الجبين، وثم القيدومة وثم زفاف العروس والدخله. أما ختان الاناث لازال يمارس في عدة مناطق في السودان.

كما هناك أيضاً عادات مازالت تمارس مثل عادة النفير في مناحي كثيرة أن كانت في تشييد المنازل أو الزراعة أو فتح الطرق وتأسيس الأندية والملاعب الرياضية. وعادة الفراش بالنسبة للموتي تستمر مدة ثلاثة أيام أو أكثر. رغم ظروف الحياة القاسية والفقر .

وأشار الكاتب الصحفي السوداني ، أن عادة الجلد بالسوط أو البطان لازالت تمارس بواسطة بعض قبائل شمال السودان...وقبائل دار حمر في شمال كردفان وبعض القبائل في جبال النوبة. وهي ترمي للشجاعة والفروسية أمام لفيف من المشاهدين نساء ورجال وأطفال.

واضاف أتو عامر ، أن القبائل التي لا زالت متمسكة بعادات ممالك ماقبل الميلاد بعض من قبائل جبال النوبة ويتجسد ذلك في نظام القبيلة وتنظيمها المحكم... يتم تقسيم المهام والأدوار والاختصاصات بين أفراد القبيلة بواسطة الكجور وهناك مهام محددة لكل كجور...كجور مختص بالزراعة ونزول الأمطار واخر مختص بالعلاج وثالث بالصيد ومنهم الدفاع عن القبيلة... وهكذا تسير عجله الحياة.

وأشار إلى أن الكرم عادة متوارثة عند السودانيين وعند حضور الضيف لابد من اكرامه باغلي ما يملك الانسان واستقبال الضيف بالزبائح من أبسط ما يقدم له.

واختتم الكاتب الصحفي السوداني اتو عامر، بالاشارة إلى أشهر الاكلات في شمال السودان القراصة هي وجبة مشهورة ، أما في كردفان العصيدة والكسرة. وفي دارفور العصيدة ولحمة العتود (التيس) والمرين... وفي شرق السودان السلاد