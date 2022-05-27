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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 05:54 مساءً - محمد السيد - /700388/انطلاق-جلسة-المحاكمة-النهائية-في-قضية-جوني-ديب-وآمبر-هيرد

انطلقت منذ قليل، جلسة المحاكمة النهائية في قضية التشهير بين النجم جوني ديب وزوجته السابقة، ومن المقرر أن تستمر جلسة الماحكمة لمدة 3 ساعات بأحد المحاكم فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

دوت الخليج يرصد بدء جلسة المحاكمة الأخيرة في قضية جوني ديب وزوجته السابقة.

المحاكمة النهائية

وتنظر هيئة المحكمة، المكونة من سبعة أشخاص، في القضية اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

قضية جوني ديب وزوجته السابقة

قالت آمبر هيرد لهيئة المحلفين، الخميس، إن حملة تحرش شنها زوجها السابق جوني ديب تركتها "مذللة وخائفة على حياتها من عدة تهديدات بالقتل"، وأضافت أنها تريد فقط من ديب أن "يتركني وشأني".

وكانت هيرد الشاهدة الأخيرة في محاكمة دامت لستة أسابيع اتهم ديب فيها زوجته السابقة بالتشهير.

بالكاميرات في قاعة المحكمة، تابع الملايين المحاكمة، وبدا أن الاهتمام بها يتزايد مع مرور الأسابيع، لاسيما شهادة ديب وهيرد ضد بعضهما بعضا والتفاصيل القبيحة لعلاقتهما.

وهيمن المعجبون بديب على الإنترنت وفي المحكمة على رواية الأحداث، واصطف بعضهم طوال الليل ليتمكنوا من رؤيته في المحكمة والتلويح له عند خروجه ودخوله، بينما أطلقوا صيحات الاستهجان ضد هيرد عندما رأوها في طريقها إلى المحكمة.

وأضافت هيرد بينما غالبت دموعها في المحكمة الخميس: "التحرش والإذلال، الحملة ضدي التي تكررت كل يوم على وسائل الإعلام الاجتماعي والآن أمام الكاميرات في القاعة، كل يوم علي أن أعيد عيش الصدمة".

فقد أكدت هيرد وهي متأثرة بشدة أنها تلقت "آلاف" التهديدات بقتلها وقتل طفلتها، مهددين بوضع الصغيرة داخل المايكروويف، منذ بدء جلسات المحاكمة في دعوى التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق، أمام محكمة مدينة فيرفاكس الصغيرة في ولاية فيرجينيا.

وقالت بطلة "أكوامان" البالغة 36 عاماً في شهادة أدلت بها خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة وهي حزينة "يستهزئ الناس بشهادتي المتعلقة بالاعتداءات، فيما يعرب آخرون عن رغبتهم في قتلي ويقولون لي ذلك كل يوم، ويرغبون في وضع طفلتي داخل المايكروويف".

إهانة يومية كما أضافت هيرد وهي أم لطفلة "أتعرض للمضايقة والإهانة والتهديد بالقتل يومياً، لمجرد أنني في قاعة المحكمة هذه". وذكّرت بأنها "مضطرة يومياً" إلى أن تعيش مجدداً الصدمة التي تعرضت لها جراء العنف الأسري الذي تتهم به ديب. وصفت المحاكمة بأنها "الاختبار الأكثر إيلاماً وإهانةً وبشاعةً" في حياتها