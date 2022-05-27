انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أزمته مع الشاب خالد.. راغب علامة يحيي حفل جديد بالتعاون مع وليد منصور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 05:54 مساءً - محمد السيد - /700386/بعد-أزمته-مع-الشاب-خالد-راغب-علامة-يحيي-حفل-جديد-بالتعاون-مع-وليد-منصور

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل راغب علامة الجديد

حفل راغب علامة ووليد منصور

سيحيي راغب علامة حفل غنائي جديد له يوم ١٢ يونيو المقبل بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس ويأتي الحفل من تنظيم وليد منصور وسيشهد حضور كبير.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أجمل وأشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور والمتابعين ومحبيه ومن بينها “اللي باعنا، قلبي عشقها، ممكن ازعلك، الحب الكبير، اللي باعنا، انا اسمي حبيبك” وغيرها.

ومن جانبه يستعد المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور لتنظيم حفل آخر يوم ٢٥ يونيو المقبل والذي سيقام في جامعة الدلتا لنجم كبير وسوف يشهد عدد كبير من المفاجأت ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوع المقبل.

تصريحات راغب علامة

ومن ناحية أخرى كان الفنان راغب علامة ضيف بمحطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع سارة المنذر ومنة عامر وكشف خلال حواره عن كلمات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ملك الرومانسية”، قائلًا: "مابستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية".

وتحدث عن رفضه تقديم تتر مسلسلين في رمضان، وقال: "بختار على حسب الأغنية والكلمات مش مهم مين نجوم العمل"، مشيرًا إلى أنه لا يقدر على متابعة المسلسلات بشكل دوري بسبب انشغاله بأغنياته وحفلاته.

وتحدث أيضًا النجم اللبناني عن كليب أغنيته التي تحمل اسم "أنا ممكن أزعلك"، وقال: “كانت فكرة المخرج شريف صبري، ووافق عليها على الفور، وهي قائمة على التحول من القتل إلى الحب على عكس ما حدث في Squid Game”.

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وفيما يخص علاقته بزوجته، قال راغب علامة في حواره الإذاعي: “مش بحاول أعمل بروباجاندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال”.