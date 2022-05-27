مجانا.. الكشف على 1138 شخصا وتقديم العلاج لهم فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، 5 قوافل طبية بمراكز "سمسطا، ببا، وبنى سويف، الفشن، وناصر"، أسفرت عن الكشف على 1138 شخصا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.





وقال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق- فى بيان، اليوم- إنه تم تنظيم 3 قوافل طبية بمراكز "سمسطا، ببا، وبنى سويف"، وذلك فى الفترة من 21 إلى 26 مايو الجارى، وتم خلالها الكشف على 838 مواطنا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان.

وأضاف يوسف، أن القافلة شملت عددا من التخصصات الطبية، هى "33 حالة أطفال، و136 باطنة، و338 رمد، و185 عظام، و35 أنف وأذن، و111 جلدية".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين آخرين لعلاج أمراض العيون بقريتى الكنيسة والزيتون بمركزى "الفشن وناصر"، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركزين، وجرى خلالهما الكشف على 300 حالة، وتوزيع العلاج المجانى لعدد 264 مواطنا بالقريتين "مساهمة مجتمعية"، وتم تشخيص 43 حالة تحتاج لعمليات: "مياه بيضاء، ظفرة، سحابة، حول، كيس دهنى وحبوب، وتم عمل 88 نظارة طبية"، فيما تم تحويل جميع الحالات التى تحتاج إلى عمليات إلى مستشفى بمحافظة المنيا.

وأوضح أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم مواقع القوافل ومحيطها، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.