وزير خارجية قبرص يزور المتحف القومى للحضارة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، إيوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وهومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.





واصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، وزير الخارجية، والوفد المرافق له، فى جولة داخل المتحف شملت زيارة قاعات العرض المركزى والمومياوات الملكية والنسيج المصرى التى تم افتتاحها مؤخرا.

وأثنى الوزير والوفد المرافق له، على روعة المكان وسلاسة وجمال العرض المتحفى وما يتميز به متحف الحضارة بين متاحف العالم من أحدث طرق عرض للقطع الأثرية والمقتنيات والترتيب الزمنى لها، وأيضا قاعة المومياوات الملكية وشاشات العرض التى ليس لها مثيل.

كما حرص إيوانيس كاسوليدس، على تسجيل كلمة فى دفتر الزيارات بالمتحف أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكنوز المتحف التى وصفها بالمبهرة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، بأن تلك الزيارات المتتالية لسفراء ووزراء خارجية العديد من دول العالم تعتبر خير دليل على مكانة المتحف القومى للحضارة المصرية وأهميته، والدور الثقافى المتنوع الذى يلعبه، مما يجعل محط أنظار العالم.