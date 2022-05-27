محافظ الجيزة يزور مصابى حريق دار الرعاية فى الطالبية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مصابى الحريق الذى نشب بدار الرعاية الكائن بشارع الفقهاء المتفرع من ترسا بالهرم والذين تم نقلهم إلى مستشفى الهرم للوقوف على حالتهم الصحية وتلقى الرعاية اللازمة.





واطمأن المحافظ على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والبالغ عددهم 8 حالات، موجها مدير مديرية الصحة والأطقم الطبية بمستشفى الهرم بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول حتى مثولهم التام للشفاء داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءهم على خير. كما كلف راشد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة للمصابين والنزلاء بالدار. رافق المحافظ خلال زيارته اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، والمهندس حسن موافى، والدكتور أشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية. ويذكر أن إدارة الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى بثلاجة الريسبشن بالطابق الأرضى للدار المكونة من 7 غرف، وقد تسبب الحريق فى إصابة 8 فتيات بحالة اختناق دون وقوع أى خسائر بالأرواح، وقد تم نقلهم على أثرها الى المستشفى لتلقى العلاج.

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