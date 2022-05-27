مدبولى ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر دار الإفتاء

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور مؤتمر دار الإفتاء.



جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور مؤتمر دار الإفتاء. ومن المقرر انطلاق المؤتمر، والذى يأتى تحت عنوان: "التطرف الدينى.. المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، يوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022.

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