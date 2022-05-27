بيان مهم من الأوقاف حول المشادة على باب مسجد المواصلة

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية أوقاف القاهرة، أن المشادة التى ظهرت فى أحد الفيديوهات على باب مسجد المواصلة بحى التونسى التابع لإدارة جنوب القاهرة، لم يكن أحد من العاملين بالمسجد أو بالأوقاف طرفا فيها على الإطلاق، إنما كانت بين أحد رواد المسجد وآخر.





وأوضح الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة للنزول إلى المسجد فورا لمعرفة ملابسات هذه المشادة. ولفت إلى أنه تم إحالة العامل غازى محمد موسى عامل المسجد للتحقيق، لمعرفة ملابسات ما حدث ومدى مسؤوليته عنه.

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