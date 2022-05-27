انت الان تتابع تفاصيل خبر محمود العسيلي عن عمرو دياب: "اسطورة عايشة في وسطينا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700385/محمود-العسيلي-عن-عمرو-دياب-اسطورة-عايشة-في-وسطينا

شارك الفنان محمود العسيلي صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب يبدوا أنه التقطتها في حفل غنائي جمعهما سويا، وأرفق عليها تعليق يشيد من خلاله بـ عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق محمود العسيلي على صورته مع الهضبة

كتب محمود العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلقا على صورة جمعته بالهضبة: “حظك يبقى حلو لما تجيلك الفرصة تقرب من اسطورة عايشة في وسطينا”.

أغنية عمرو دياب الجديدة

هذا وتصدر الهضبة عمرو دياب بأغنية الجديدة «اللي يمشي يمشي» تريند رقم 3 على موقع أنغامي الشهير، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها، إذ شاركها مع الجمهور مساء يوم الخميس القبل الماضي.

وحققت أغنية عمرو دياب الجديدة «اللي يمشي يمشي» ما يقرب من 700 ألف مشاهدة في يومين فقط، ما يعد نجاحا بالغا الهضبة، وتعد أغنية “اللي يمشي يمشي”، كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية اللي يمشي يمشي

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “اللى يمشى يمشى، عينى على ناس أمِنتها، إتأذيت مِنها بعدها، نزلوا مِن نظرى، مش حاقول عُذرى، دول عالم عارفه نفسها، قلبى ولا طيبته نِفعته، واللى يوم سِكنُه موته، دُنيا بتعرى، ياما بتورى، كله على قد نيته، اللى يمشى يمشى زى بعضه، يبقى فضىّ سكة للى بعده، فى النداله ناس كتيرة عدوا ، دول ماشاء الله، حُب مِين ده كله منفعه، كله بقى عنده أقنعه، مين بقى برىء مين إدعىّ، مين حاتستثناه ؟، اللى حبونا مثلوا، واللى وعودونا كسلوا، يوفوا ب وعودهم، و الله يسعدهم، واللى له طريق يكمله، اللى ملىّ ايده مِننا، إفتكر نفسهُ حلمنا، فِهمهُ على قده، الغرور واخده، لِسه ماعرِفش طبعنا.

اللى شاف نفسه وإفترىّ، واللى بيبيعنى فى الدرىّ، واللى مديت له، إيدى وصفيتله، طبعه هو المُشكلة، أرمى ورا ضهرى كُل ده، ايه اللى يجبرنى على كده، ياللا أشوف نفسي، حبة مِن نفسي، فى إختيار أحلى مِن كدة ؟.