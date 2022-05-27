مصرع طفل بطلق ناري في فرح بقليوب

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - شهدت قرية طنان التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة محزنة ، عقب مصرع طفل بطلق ناري بسبب زفة "عروس"، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقبق.

دوت الخليج تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل بطلق ناري خلال زفة عروس بدائرة المركز. تفاصيل الواقعة جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل "يوسف.م.س.ح" 11عام اثر إصابته بطلق ناري من طبنجة بجوار القلب، خلال حضوره حفل زفاف بقرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب. وتم ضبط المتهم ويدعى "أحمد.ص.م.ح" 24 سنة ويعمل سائق، وتم ضبط الطبنجة المستخدمة في في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وصرحت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية بدفن جثة طفل

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