الشيوخ يحيل مقترح النائب باسم خواص لإنشاء المستشفي المركزي العام بمدينة العبور للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700382/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-باسم-خواص-لإنشاء-المستشفي-المركزي-العام-بمدينة-العبور للحكومةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال انشاء مستشفي المركزي العام بمدينة العبور، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

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إنشاء المستشفي المركزي العام بمدينة العبور

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا يأتي في ظل سعى الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، كحق من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، وما تتخذه الدولة في الآونة الأخيرة من إجراءات من شأنها النهوض بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لمستحقيها في جميع محافظات الجمهورية.

كما يأتي مناظرة اللجنة لهذا الاقتراح في إطار القيام بالدور المنوط بها في مواجهة كافة التحديات الصحية التي تواجه المجتمع المصري، ومن بينها التقصير في إنجاز المنشآت الصحية التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطن، الأمر الذي يستدعي سرعة التدخل من الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة.

مستشفي العبور المركزي

واستعرض النائب باسم الخواص، موضوع الاقتراح برغبة المقدم منه، والذي يطالب فيه وزارة الصحة بسرعة تسليم جميع الرسومات التصميمية الخاصة بالمستشفى المركزي العام لجهاز مدينة العبور ، حتى يتسنى استكمال إنشاء المستشفى المركزي العام مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير التأهيل وصم المبنى لنظام التأمين الصحي الشامل بما يتماشى مع اشتراطات ومعايير الجودة والاعتماد، وعلى الرغم من التزام مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان بتقديم أي تعديلات معمارية مطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المنعقد في ۲۰۱۲/٨/١، خلال دور الانعقادالأول، وحتى الآن لم يصل جهاز مدينة العبور أي رسومات هندسية من الوزارة بهذا الخصوص .

وكذلك رفض وزارة الصحة استلام مركزين طبيين جاهزين للتشغيل بمدينة العبور رغم الضرورة الملحة لتشغيلهما لمواجهة نقص الخدمات الصحية بالمدينة، على الرغم من أنه بتاريخ ۲۰۲۱/۹/6 خاطب جهاز مدينة العبور، السيد رئيس قطاع المراكز الطبية المتخصصة، للاستعلام عن مدى استعداد وزارة الصحة لاستلام هذين المركزين، وحتى تاريخه لا يوجد أي استجابة من قبل وزارة الصحة في هذا الشأن. وعليه فقد طالب سيادته بسرعة استجابة وزارة الصحة في هذا الشأن لمواجهة نقص الخدمات الصحية.