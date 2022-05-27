مجلس الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد الأحمر بشأن توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا للحكومة..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700381/مجلس-الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-أحمد-الأحمر-بشأن-توقف-العمل-بمبني-مستشفي-الرمد-بقنا-للحكومةالأحد-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "التضرر من توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "التضرر من توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا" للحكومة .. الأحد المقبل

وأكد تقرير اللجنة، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر في كافة المجالات، ويأتي الاهتمام بمواجهة المشكلات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تحقيق بيئة صحية آمنة.

وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية تسعي جاهدة إلى النهوض بالمنظومة الصحية، بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، كحق من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، فقد قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإجراءات للنهوض بالرعاية الصحية، على رأسها النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة، خاصة في ظل وجود الفجوة التنموية بين الريف والحضر .

لذا وجهت الدولة اهتمامها نحو الريف المصري، خاصة الوجه القبلي للنهوض بمؤشرات الصحة في الصعيد، سواء من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات، وكذلك أولوية إدراج محافظات الوجه القبلي في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الصحية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال وجود بنية تحتية قوية لتقديم الخدمات الصحية على أكثر من مستوى، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة ، بما يساعد على مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة ، دون التأثير على خطة الدولة في تحقيق التنمية .

وبناء عليه فإن مناظرة اللجنة لهذا الاقتراح يأتي في إطار القيام بالدور المنوط لها في مواجهه كافة التحديات الصحية التي تواجه المجتمع المصري ، ومن بينها التقصير في إنجاز بعض المنشآت الصحية التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطن المصري .

رأى اللجنة :

استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة قنا.

و أوصت اللجنة بـ ادراج إحلال وتجديد مستشفى الرمد بقنا في مقترح خطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ والمقدم من مديرية الصحة للإدارة العامة للتخطيط بالوزارة كأولوية قصوى، لضمان تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت للتخفيف من معاناة المواطنين .