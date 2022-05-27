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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700379/السبت--بدء-التصحيح-للشهادة-الإعدادية-بالغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم البدء فى عملية تقدير وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، غدا السبت، وتستمر لمدة 10 أيام على أن تعتمد بعدها النتيجة من محافظ الغربية وإعلانها عقب ذلك.

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وأشار حسن إلى مراجعته ميدانيا مقار تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لبيان مدى تجهيزها، وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء عملية التقدير والتصحيح.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدد وكيل الوزارة، على عملية التطهير والتعقيم بمقار التقدير ومراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية،كما تم التأكد من نظافة جميع لجان التقدير، وتوفير المراوح بها، موجها بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، ومراعاة تحقيق صالح جميع الطلاب.

حملة مكبرة لرفع جميع الاشغالات حول المساجد

وفي سياق منفصل شنت رئاسة حي أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة أشرف حسن رئيس الحي اليوم الجمعة حملة مكبرة لرفع جميع الاشغالات حول المساجد وإجراء عمليات النظافة بمحيطها.

وتم رفع عدد من الاشغالات وإجراء عمليات النظافة أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بشارع التحرير نطاق حي أول طنطا.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برفع جميع الاشغالات بمحيط المساجد وإجراء عمليات النظافة بمحيطها.