انت الان تتابع تفاصيل خبر بوضعية مثيرة وإطلالة عارية.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور لها| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700377/بوضعية-مثيرة-وإطلالة-عارية-رانيا-يوسف-تثير-الجدل-في-أحدث-ظهور-لها-صور

أطلت الفنانة رانيا يوسف على الجمهور بإطلالة ملفتة، ظهرت بها في وضعيات مثيرة أثارت انتباه وغضب الجمهور، شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة رانيا يوسف عبر انستجرام

وظهرت رانيا يوسف خلال الصور بفستان أخضر ستان، متفوح من الرجل والأذرع وكشف عن جزء كبير من صدرها، كما تعمدت الظهور بوضعيات مثيرة أثارت لتظهر الفتحات المختلفة من الفستان.

وكانت تصدرت الفنانة رنيا يوسف تريند مؤشرات البحث جوجل، وتريند موقع التديوينات القصيرة تويتر بعدد من الأشياء المثيرة التي شاركتها مع الجمهور مع بداية اليوم بدأتها بصورها مع تماثيل مشاهير العالم، لتختمها بحديثها عن تنمر الفنان رامز جلال عليها والتي أقرت بأنها لا تمانع إي وصف وصفه لها حتى وإن خدش حيائها به طالما كانت نيته سليمة.

رانيا يوسف ورامز جلال

وكانت قد قالت رانيا يوسف عن رامز جلال في تصريحها لـ et بالعربي:“رامز عشرة عمر وعارفة أنه مش بيقصد حاجة وحشة، ممكن أضايق من التنمر لو حاسة أن اللي قدامي نيته وحشة، لكن رامز نيته حلوة ودمه خفيف ومش قاصده حاجة وحشة.”

رانيا يوسف

من ناحية أخرى انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وعُرض مؤخرًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «المماليك»، تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي، وضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.