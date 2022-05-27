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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700376/مصرع-فتاة-غرقا-فى-ترعة-الإبراهيمية-بمحافظة-المنيا

لقيت فتاه مصرعها غرقا فى مياه ترعة الإابراهيمية، بالقرب من مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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وتلقت الاجهزة الامنية اخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاه فى مرحلة التعليم الاساسى، غارقة فى مياه ترعة الابراهيمية امام مركز بنى مزار، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ وجارى عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة مجهولة الهوية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من قسم شرطة المنيا، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مزلقان كفر المنصورة، عليها إصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتبين أنه لقى مصرعه بعد أن صدمه القطار أثناء مروره بالمزلقان تم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.