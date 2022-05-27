انت الان تتابع تفاصيل خبر بأكثر من لوك.. اللقطات الأولى لـ ريم مصطفى من مسلسل الثمانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700374/بأكثر-من-لوك-اللقطات-الأولى-لـ-ريم-مصطفى-من-مسلسل-الثمانية

دوت الخليج يكشف أول لقطات لـ ريم مصطفى من مسلسل الثمانية

ريم مصطفى مسلسل الثمانية

تترقب الفنانة ريم مصطفى طرح أولى حلقات مسلسل الثمانية والذي يعد أولى تجارب المستشار تركي آل الشيخ بالتأليف الدرامي والمقرر عرضه عبر منصة شاهد shahid الرقمية خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها منصة شاهد بدأت في عمليات الترويج لمسلسل الثمانية وخلاله تظهر الفنانة ريم مصطفى بشخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل وتتألق في أكثر من شكل وطبيعة مختلفة خلال أحداث العمل.

وتقدم ريم مصطفى البطولة النسائية في مسلسل الثمانية أمام الفنان آسر ياسين، في أحداث العمل الذي تتدور في ثماني حلقات، ويضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم بجانبهما مثل خالد الصاوي، ولارا إسكندر، ومحمد علاء جاميكا، ومنذر رياحنة، محمود البزاوي وآخرين بجانب ظهور خاص للفنانة غادة عادل، والمسلسل من إخراج أحمد مدحت.

ريم مصطفى رمضان 2022

وفي سياق آخر، كانت الفنانة ريم مصطفى شاركت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل suits بالعربي الذى شاركت في بطولته بجانب آسر ياسين، تارا عماد، محمد شاهين، أحمد داود، صبا مبارك، مصطفى درويش، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم أسماء جلال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، هدى المفتى، خالد كمال، ملك بدوي، وغيرهم والمسلسل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض للفنانة ريم مصطفى حالياً فيلم العنكبوت والذي تم طرحه في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2022، وحقق نجاحا كبيرًا في شباك التذاكر ويقع في المركز الثاني بعد فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي.

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ويشاركها في بطولة فيلم العنكبوت كلا من أحمد السقا، يسرا اللوزى، محمد لطفي، منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل زكى فطين عبد الوهاب، محمود غريب أكرم الشرقاوى، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيماء سيف، شيكو، والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.