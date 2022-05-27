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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - /700372/بمشاركة-نائب-التنسيقيةمديرية-الشباب-والرياضة-بالأسكندرية-تبحث-تيسير-إجراءات-إعادة-إشهار-الأندية

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحث و تيسير إجراءات أعادة إشهار الأندية، بحضورالدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من ممثلى ٣٦ من الأندية الشعبية .

دوت الخليج

بمشاركة نائب التنسيقية..مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية تبحث تيسير إجراءات إعادة إشهار الأندية

و جدير بالذكر أن النائب محمد إسماعيل، نجح فى الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، على ايقاف قرار دمج تلك الأندية تماشيا مع سياسة الدولة فى توسيع قاعدة النشاط الرياضى.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب تحت شعار "رؤية وطن".

‏‎هذا وبدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم قصير بعنوان (رؤية وطن)، وعرض فنى لفريق طلائع وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يتم عرض البيان الختامي والتوصيات التي وصل إليها مننتدى شباب والرياضة.

وتضمنت توصيات المنتدى تنظيم منتدى العاملين بالشباب والرياضة تحت شعار "رؤية وطن" على أرض مصر، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالعاملين بالشباب والرياضة، لتسهيل التواصل بين العاملين على مستوى العالم العربي كافة، وتسهيل تدريب العاملين بوزارات الشباب والرياضة على مستوى العالم العربي كافة.

وتضمن البيان الختامي، التوصية بأهمية التحول الرقمي وأهمية الهوية العربية واستثمار الشباب وتنميه مهارتهم، وأهمية وجود منصات عملية، وتأسيس مكتب للعاملين في وزاره الشباب والرياضة العربي في الدول العربيه لتسهيل التواصل بين الشباب كافه في العالم العربي. ضم وفد التنسيقية، احمد البشبيشي، نسمة حمدى، فاطمة يكن، ومريم النجدي.