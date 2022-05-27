انت الان تتابع تفاصيل خبر شون وصوامع البحيرة تستقبل 290 ألف طن قمح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:56 مساءً - محمد السيد - أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة بلغ 290655 طنا، فيما تم توريد 12233 طنا أمس الخميس.

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وأضاف محافظ البحيرة أن عدد الشون والصوامع في المحافظة، يبلغ 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتقدر بنحو580000 طن قمح.

وأشار آمنة أن اللجان المشكلة لاستلام القمح، تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها اعتباراً من الثلاثاء 26/4 وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

تقديم التسهيلات للمزارعين خلال توريد القمح

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

يشار الى إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بمحافظة البحيرة وصلت إلى 140 ألف فدان.