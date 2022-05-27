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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700369/محافظ-القليوبية-يتفقد-أعمال-النظافة-ورفع-الإشغالات-بمحيط-المستشفيات-ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بنها ومنها تبطين الترع ورصف الطرق وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التى يحرص المحافظ على القيام بها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات من أجل تسليم تلك المشروعات والإنتهاء منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي من المظاهر العشوائية أو الإشغالات أو الباعة الجائلين أو المواقف العشوائية وأماكن الانتظار حول أسوار المستشفيات، مشددا على التعامل بحزم في هذا الملف واتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي مواطن يقوم باستغلال محيط المستشفيات في إقامة أنشطة مخالفة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد منطقة أسفل الكوبري الزراعي بمنطقة الفلل بعد إخلاء المنطقة من المضبوطات (السيارات والموتوسيكلات)، حيث تم نقلها بالكامل للموقع الجديد المخصص لها بميت راضي والمقامة على مساحة 3 أفدنة بمركز ومدينة بنها، حيث وجه المحافظ برفع النيوجيرسي وذلك للبدء في أعمال المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل بمنطقة الفلل. كما تفقد أعمال إنشاء مطلع ومنزل الطريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) بجوار كوبري الفحص بمنطقة الفلل، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

كما تابع أعمال إنشاء نفق ميت راضي أسفل الكوبري الزراعي بمنطقه الفلل حيث جاري الآن تحويل مسار وتعميق كابلات الكهرباء.

وخلال الجولة وجه الهجان، برفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم الموجودة أسفل الطريق الإقليمي بكفر سعد، مشددًا أنه سوف يتخذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود مخلفات بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقي الرتش بالشوارع مطالبًا بتكثيف الجهود خصوصًا في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

كما تابع أعمال تبطين ترعة الجنابية بميت راضي بطول 21 كيلو متر بداية من الرياح التوفيقي بمدينة بنها حتى قرية ميت العز بمحافظة الدقهلية وينفذها الإنتاج الحربي تحت إشراف كلية هندسة بنها.

وخلال الجولة تابع المحافظ، التعديلات التي تمت بأعمال الرصف بشارع مستشفى الأمل، حيث أبدى بعض الملاحظات ومنها رفع المطابق بمستوى الرصف ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية.

واختتم المحافظ، الجولة بالمتابعة الدورية لإزالة كافة مظاهر الإشغالات والأنشطة المخالفة في محيط مستشفيات بنها التعليمي والأطفال التخصصي والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة ومسجد عمر بن الخطاب ومنطقة شرق الاستاد، حيث تم إزالة جميع الإشغالات بتلك المناطق وتحرير 13 محضر إشغال للمخالفين، وجرت مصادرة فروشات الباعة الجائلين وسيارات الكارو وعربات المشروبات حول أسوار تلك المستشفيات وأمام أبوابها، كما تم رفع جميع البلدورات التي يستخدمها الباعة في إقامة تلك الإشغالات وإزالة الأسوار الخشبية والحديدية أمام الكافتيريات بمنطقة شرق الاستاد مع رفع أكثر من 50 كرسي و10شماسي يقوموا بافتراشها بالشارع العام.

ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين فورا.