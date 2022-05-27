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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700367/تفاصيل-مسلسل-كريم-محمود-عبد-العزيز-2022-جرعة-من-الكوميديا-والرعب
يبحث الجمهور والمشاهدين باستمرار على مسلسل كريم محمود عبد العزيز 2022 مما جعله يتصدر محرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كريم محمود عبد العزيز 2022
تفاصيل مسلسل كريم محمود عبد العزيز 2022
تعرض منصة شاهد vip الرقمية حاليًا مسلسل كريم محمود عبد العزيز 2022 والذي يحمل اسم مسلسل البيت بيتي وحقق به نجاحا كبيرًا وصدى واسع بعد طرح أول حلقتين فقط.
حيث تطرح منصة شاهد حلقتين من المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في بطولة المسلسل الفنان مصطفى خاطر.
وكان قد قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن مسلسله الجديد “البيت بيتي”، إن هذه تجربة جديدة ويتمنى أن تصل للجمهور بالطريقة التى يتمنونها، كما يحرص على اختيار أعمال جيدة ويضع فى اعتباره دومًا صورته أمام المشاهد.
كريم محمود عبد العزيز في مسلسل البيت بيتي
وأوضح في تصريحاته الأخيرة الخاصة بالعمل، أن الناس سوف يستمتعون بتركيبة الرعب والكوميدي، معلقًا: “هي تجربة متكاملة لجهة النص والتمثيل والإخراج والموسيقى والمؤثرات.. وأجسد شخصية كاراكيري هو سائق تاكسي وإنسان طبيعى متزوج من امرأة تنغص عليه حياته، ونتابع المشاكل التى تحصل بينهما”.
وتابع: “لكننا سنراها بشكل مبالغ فيه قليلًا، كما أنه لا يعرف بينو ولم يلتق به حتى يحصل موقف معين يضطران فيه لمقابلة بعضهما البعض”، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مع الفنان مصطفى خاطر في عمل درامى مشترك هو يحبه كممثل وهو صديق شخصي له أيضًا كما يتابع أعماله على المسرح وبالسينما والدراما.
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يضم مسلسل البيت بيتي في بطولته بجانب الفنان كريم محمود عبد العزيز، كلا من مصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمد محمود عبد العزيز ومي القاضي وعابد عناني وآخرين والمسلسل من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.
وكانت الحلقتين الأوليتين شهدت لقطات جمعت بين الكوميديا والرعب حيث بدأ بمحاولة أحد الرجال لحرق أحد القصور العريقة، ويذهب بينو للقصر، ويجد أنوار القصر مضيئة والبيت كله نظيف ويتعجب والطبيعي أن يكون القصر مهجور.
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