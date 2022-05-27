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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700361/مصرع-وإصابة-3-أشقاء-في-انهيار-منزل-بسوهاج

لقيت طفلة رضيعة وشقيقها يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعهما، وأصيبت شقيقتهما الكبرى تبلغ من العمر 18عام في حادث انهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية بدائرة مركز المنشاة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد تلقيه بلاغاً بانهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية بدائرة المركز ووجود مصابة وجثتين.

تفاصيل الواقعة

وانتقل ضباط البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين و مبنى بالطين تقطنه أسرة مكونة من 9 أشخاص، وأسفر الانهيار عن مصرع الطفلة "أمنية. أ" 9 شهور، وشقيقها "رضا . أ" 10 سنوات، وأصيبت شقيقتهما "نسمة . أ" 18 سنة بحالة إغماء، وتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الحماية المدنية

وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والسيدة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى قرية روافع العيساوية لمتابعة الموقف، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية، وتم رفع آثار الحادث وانتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى المركزي بالمنشاة.