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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700384/وزير-خارجية-قبرص-يوانيس-كاسوليدس-يزور-المتحف-القومي-للحضارة-المصرية

زار وزير خارجية قبرص إيوانيس كاسوليدس، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الجمعة، يرافقه السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

دوت الخليج

وزير خارجية قبص يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

واصطحبت وزير الخارجية والوفد المرافق له الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، في جولة داخل المتحف شملت زيارة قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري التى تم افتتاحها مؤخرا.

وزير خارجية قبرص يشيد بما يمتلكه المتحف القومي من آثار

وأثنى الوزير والوفد المرافق له على روعة المكان وسلاسة وجمال العرض المتحفي وما يتميز به متحف الحضارة بين متاحف العالم من أحدث طرق عرض للقطع الأثرية والمقتنيات والترتيب الزمنى لها، وأيضا قاعة المومياوات الملكية وشاشات العرض التى ليس لها مثيل.

وزير خارجية قبرص يسجل كلمة في دفتر زيارات المتحف القومي

كما حرص السيد إيوانيس كاسوليدس، على تسجيل كلمة في دفتر الزيارات بالمتحف أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكنوز المتحف التي وصفها بالمُبهرة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم بأن تلك الزيارات المتتالية لسفراء ووزراء خارجية العديد من دول العالم تعتبر خير دليل على مكانة المتحف القومي للحضارة المصرية وأهميته، والدور الثقافي المتنوع الذي يلعبه، مما يجعل محط أنظار العالم.