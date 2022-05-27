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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700373/الأوقاف-توضح-حقيقة-المشادة-على-باب-مسجد-المواصلة-بمديرية-القاهرة

أكدت مديرية أوقاف القاهرة، أن المشادة التي ظهرت في أحد الفيديوهات على باب مسجد المواصلة بحي التونسي، التابع لإدارة جنوب، لم يكن لأي من العاملين بالمسجد أو بالأوقاف طرفًا فيها على الإطلاق، إنما كانت بين أحد رواد المسجد وآخر.

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