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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 04:51 مساءً - محمد السيد - /700370/موعد-ظهور-نتيجة-الصف-الثاني-الثانوي-الترم-الثاني-2022-بالاسم

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، أمس الخميس 26 مايو، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام2022، وبدأ العديد من طلاب الصف الثانوي وأولياء الأمور في البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، بالاسم ورقم الجلوس.

دوت الخليج

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أوضح مصدر في وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، والتي سوف يتم إعلانها بالدرجات، وإتاحتها إلكترونيًا على موقع الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي

تزايدت معدلات البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، والتي تصدرت محركات البحث منذ انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، كما صرّح الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 منتصف شهر يونيو المقبل.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني بالدرجات

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 سيتم رصدها بالدرجات وليس بالتقديرات مثل الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أن نتيجة الصف الثاني الثانوي ستشمل نتيجة الفصل الدراسي الأول بالإضافة لنتيجة الفصل الدراسي الثاني، ويمثل كل فصل 50% من الدرجة النهائية لنتيجة الصف الثاني الثانوي 2022.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي 2022

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس احتفظت بدرجات الفصل الدراسي الأول قبل تحويلها إلى تقديرات ليتم إضافتها إلى درجات الفصل الدراسي الثاني 2022، وتعلن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 كاملة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

وسوف تعلن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس، كما سيتم إتاحتها على موقع الوزارة الرسمي، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.