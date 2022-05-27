تعليم البحر الأحمر: مدارس المحافظة مستعدة لامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مقرات ولجان مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة أنهت استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية لأداء الامتحانات النظرية والذى بلغ عددهم 3570 طالبا وطالبة، والمقرر لها غدا السبت.





وأوضح وكيل الوزارة فى بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالبحرالأحمر اليوم الجمعة، أن الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النظرية موزعين على 20 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 2052 طالبا وطالبة فى المجال الصناعى و899 طالبا وطالبة فى المجال الزراعى و602 طالب وطالبة فى المجال الفندقى و17 طالبا وطالبة فى المجال الزراعى.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية مستعدة استعداداً كاملاً و تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة لحل أى مشكلة تعوق الامتحانات، كما تم تشكيل غرف فرعية بالإدارات لسرعة رصد أى معوقات وإبلاغها للغرفة المركزية لحلها وإبلاغ الوزارة بها فوراً، فضلا عن جاهزية إستراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة لأعمال الامتحانات على أعلى مستوى.

وتابع أنه تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس التعليم الفنى مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.